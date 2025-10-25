Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở thành phố Hà Nội, tiến sĩ kinh tế; ông Mạnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Mạnh có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), từng kinh qua các chức vụ Cục trưởng Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ.