Ông Lê Minh Đức - người từng gây sốt tại Shark Tank mùa 5 vừa qua đời là ai?

Mới đây, thông tin ông Lê Minh Đức - người sáng lập Công ty Cổ phần Remaps qua đời nhận về sự chú ý lớn.

"Sáng nay, ngày 25/9/2025, ông Lê Minh Đức – Founder & CEO Remaps (Công ty Cổ phần Remaps) – đã từ trần, hưởng dương 41 tuổi.

Trong suốt thời gian làm việc, với vai trò là nhà sáng lập Remaps, ông đã đặt nền móng vững chắc cho công ty và góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển các công cụ hỗ trợ cho cộng đồng bất động sản, đồng thời mang đến những bài học giá trị dựa trên nhiều trải nghiệm thực tế. Với tinh thần lạc quan và sự khích lệ chân thành, ông đã truyền động lực cho nhiều bạn trẻ, cung cấp nhiều kiến thức sâu sắc về bất động sản, thúc đẩy các bạn trẻ không ngừng nỗ lực và phát triển mỗi ngày. Lời động viên của ông vẫn còn vang vọng, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.