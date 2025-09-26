Ông Lê Minh Đức - người từng gây sốt tại Shark Tank mùa 5 vừa qua đời là ai?

Mới đây, thông tin ông Lê Minh Đức - người sáng lập Công ty Cổ phần Remaps qua đời nhận về sự chú ý lớn.
"Sáng nay, ngày 25/9/2025, ông Lê Minh Đức – Founder & CEO Remaps (Công ty Cổ phần Remaps) – đã từ trần, hưởng dương 41 tuổi.
Trong suốt thời gian làm việc, với vai trò là nhà sáng lập Remaps, ông đã đặt nền móng vững chắc cho công ty và góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển các công cụ hỗ trợ cho cộng đồng bất động sản, đồng thời mang đến những bài học giá trị dựa trên nhiều trải nghiệm thực tế. Với tinh thần lạc quan và sự khích lệ chân thành, ông đã truyền động lực cho nhiều bạn trẻ, cung cấp nhiều kiến thức sâu sắc về bất động sản, thúc đẩy các bạn trẻ không ngừng nỗ lực và phát triển mỗi ngày. Lời động viên của ông vẫn còn vang vọng, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.
Công ty Cổ phần Remaps xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến và trân trọng thông báo", trích dòng thông báo.
Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài đăng nhận về hàng nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Rất nhiều người vào gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương.
Trước đó, ông Lê Minh Đức được nhiều người biết đến khi tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 5, kêu gọi đầu tư 1 triệu USD cho 20% cổ phần. Tại chương trình, Remaps được giới thiệu là nền tảng mang đến cho người dùng các tiện ích như tra cứu vị trí bất động sản dựa trên giấy chủ quyền, kiểm tra quy hoạch để đánh giá tiềm năng, tham khảo giá, xem thông tin dự án, đồng thời xây dựng cộng đồng kết nối người mua, người bán và giới môi giới.
Nền tảng này còn cung cấp số liệu thống kê, hỗ trợ phân tích và nhận định thị trường. Có thể hình dung, Remaps như một “Google Maps” chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản.
Trên Shark Tank, ông từng giới thiệu thông qua sản phẩm này người dùng có thể tìm kiếm thửa đất bằng từ khóa, xem chi tiết kích thước, quy hoạch, giá cả, dẫn đường và đăng tin bán hoặc cho thuê chỉ trong 30 giây. Sau hai năm hoạt động, Remaps đã đạt 1,2 triệu người dùng với 110 nghìn tài khoản đăng ký.
Khi đó, Shark Hùng Anh đã đưa ra đề nghị đầu tư tối thiểu 10 tỷ đồng để sở hữu tối đa 40% cổ phần và được ông Đức chấp thuận. Tuy nhiên đến năm 2023, vị "cá mập" quyết định dừng hợp tác do đôi bên không tìm được tiếng nói chung.
Trước khi khởi nghiệp, ông Lê Minh Đức đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, từng phụ trách lên kế hoạch cho nhiều dự án lớn. Khi còn sống ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ngành công nghệ bất động sản Việt Nam.