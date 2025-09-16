Ông Lê Huy Ngọ - 'Bộ trưởng của nông dân' từ trần

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ.

Từ khi đi học ở trường làng, ông đã sớm tiếp thu lòng yêu quê hương, đất nước, noi theo truyền thống gia đình; nên ngay từ tháng 3/1953, khi còn ở tuổi thiếu niên, ông đã tham gia hoạt động cách mạng.

Từ tháng 5/1974 - 5/1976 ông Ngọ làm Ủy viên Ủy ban Hành chính tỉnh, kiêm Trưởng ban Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú; sau đó ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Từ năm 1983 đến năm 1986, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú, rồi làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.