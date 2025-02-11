Ông lão U80 yêu mẹ đơn thân kém 46 tuổi, tặng loạt quà xa xỉ

Cặp đôi David (74 tuổi) và Shalon (28 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên một kênh YouTube về tình yêu khiến nhiều người bất ngờ, trang Mirror đưa tin.

Theo đó, hai người gặp nhau ở Orlando (bang Florida, Mỹ), khi Shalon đang đi nghỉ cùng con trai, còn David làm tài xế xe buýt bán thời gian sau khi nghỉ hưu. Thấy người phụ nữ “quá dễ thương”, ông chủ động làm quen.

Sau vài ngày bên nhau, ông David thuyết phục Shalon chuyển hẳn đến Florida, và từ đó họ “ở bên nhau không rời”. Ông David không chỉ giúp Shalon trả hết tiền mua xe, mà còn chu cấp nơi ở và lo học phí cho con trai riêng của cô.