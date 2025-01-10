Ông lão U80 tử vong bất ngờ sau đêm tân hôn với vợ trẻ kém 40 tuổi

Cô dâu tiết lộ, trong đêm tân hôn 2 vợ chồng dành phần lớn thời gian để chuyện trò, tâm sự. Tuy nhiên, đến sáng, sức khỏe của ông Sangruram đột ngột xấu đi. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, ông vẫn không qua khỏi.

Sức khỏe của ông Sangruram đột ngột chuyển biến xấu sau đêm tân hôn. Ảnh minh họa: ABP Live

Sự ra đi đột ngột của ông Sangruram chỉ 1 ngày sau đám cưới với vợ trẻ làm dấy lên nhiều đồn đoán. Một số ý kiến cho rằng "người già như ngọn nến trước gió", có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Trong khi, những người khác lại tin rằng "mọi chuyện không đơn giản" như vậy.

Đám tang của ông Sangruram đang được tạm hoãn cho tới khi cháu trai từ Delhi về. Điều này càng khiến người dân trong vùng tin rằng gia đình nạn nhân rất có thể đang yêu cầu cảnh sát khám nghiệm tử thi để điều tra sâu hơn về nguyên nhân tử vong.