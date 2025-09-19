Ông lão miền Tây 25 năm 'thổi hồn' vào lá thốt nốt, lập kỷ lục Việt Nam

Trong căn nhà rộng hơn 20m² ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cụ ông 83 tuổi ngày ngày tỉ mỉ hướng dẫn học viên và nhân viên vẽ tranh bằng bút lửa (mũi hàn thợ điện – PV) trên lá thốt nốt.

Dù đến với hội họa theo cách “tay ngang”, song bằng niềm đam mê và sự sáng tạo không ngừng, ông Võ Văn Tạng đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là “Nghệ nhân làm tranh bằng chất liệu thốt nốt nhiều nhất Việt Nam”.

Nghệ nhân Võ Văn Tạng. Ảnh: T.T

Vốn là cán bộ ngân hàng, trong một lần đi thẩm định mô hình vay vốn của hộ dân Khmer ở Tri Tôn, ông Tạng được nghe kể về công dụng đặc biệt của lá thốt nốt non. Lá màu vàng nhẹ, phơi khô vẫn dẻo dai, bền bỉ.