Ông lão bán tạp hóa bóc mẽ 2 thanh niên dùng tiền giả

Ngày 20/11, Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã bắt giữ B.T.T. (19 tuổi, trú xã Đức Tân) và L.G.B. (trú xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức) để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.