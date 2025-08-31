Ông Kim Jong-un gặp thân nhân binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng ở nước ngoài

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 30-8 đưa tin nhà lãnh đạo nước này – ông Kim Jong-un đã có buổi gặp mặt gia đình các binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng khi tham chiến ở nước ngoài. Buổi gặp mặt được tổ chức hôm 29-8.

Tại buổi gặp, ông Kim bày tỏ "nỗi đau buồn vì đã không cứu được những sinh mạng quý giá" của những binh sĩ. Ông Kim cho rằng những chiến công mà các binh sĩ này có được là nhờ sức mạnh và lòng dũng cảm mà gia đình họ – những người "kiên cường, yêu nước và chính nghĩa nhất thế giới".