‘Ông kẹ’ M110 203mm ‘lên đời số’, pháo ‘cold war’ diệt tăng từ 36km, giúp Ukraine lật ngược thế cờ

Hy Lạp ‘tặng’ Ukraine 60 khẩu pháo tự hành M110A2 203mm với hệ thống ngắm laser chính xác 98%, bắn đạn chùm ‘xé thịt’ xa 36km, kèm 150.000 viên đạn ‘khủng’ 200 triệu euro. Bí mật AI pháo binh giúp Kyiv lật ngược thế cờ trước Nga? Khám phá ngay công nghệ hủy diệt đỉnh cao đang ‘nóng’ nhất 2025.

Pháo tự hành M110A2 203mm. Ảnh: militarnyi.com

M110A2 203mm: ‘Quái vật pháo’ công nghệ Mỹ sống lại sau 60 năm, sẵn sàng ‘nướng’ xe tăng trên chiến trường Ukraine

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang, gói hỗ trợ ‘khủng’ từ Hy Lạp với 60 khẩu pháo tự hành M110A2 203mm và 150.000 viên đạn (giá trị 199 triệu euro) cho Ukraine đang trở thành tâm điểm.

Theo Militarnyi và Kyiv Post, đây là thiết bị ‘lỗi thời’ của Hy Lạp nhưng công nghệ vẫn ‘khủng bố’, được chuyển qua Cộng hòa Séc để tránh vi phạm quy định NATO.

Ra đời từ những năm 1940-1960, M110A2 do Ba Lan sản xuất và Mỹ lắp ráp tháp pháo. Tổng cộng 1.300 khẩu được chế tạo, Hy Lạp nhận 72 khẩu từ Mỹ năm 1990.