Ông Hun Sen khuyên người Campuchia không nên đốt hàng Thái Lan mà nên cho động vật ăn

Ngày 20-10, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết làn sóng tẩy chay hàng Thái Lan ở Campuchia đã gia tăng gần đây, đồng thời tin rằng có tới 99% người dân Campuchia đã quyết định tẩy chay hàng hóa Thái Lan, theo tờ Phnom Penh Post.

Viết trên mạng xã hội, ông Hun Sen cho biết ông vừa xem một đoạn video dài 8 phút của một nhóm dẫn đầu là ông Khoeun Sola (KO1) ủng hộ việc đốt phá hàng hóa Thái Lan và nặng lời với những người bán hàng mà trong kho vẫn còn các sản phẩm này.

“Vấn đề là những thương nhân vẫn còn hàng Thái Lan, họ nên làm gì với chúng? Đốt chúng? Hay tiếp tục bán để thu hồi vốn? Nếu KO1 có tiền, họ nên mua tất cả hàng Thái Lan còn thừa và cho động vật ăn thay vì đốt chúng như trong video. Nếu con người không sử dụng chúng, thì tốt hơn là để động vật ăn chúng thay vì phá hủy hoặc đốt chúng” - ông Hun Sen nói.