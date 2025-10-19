Ông Hun Manet lên tiếng về thông tin Campuchia sẽ nhượng lãnh thổ cho Thái Lan

Ngày 19-10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã làm rõ lập trường của chính phủ Campuchia trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Campuchia có thể mất một số vùng lãnh thổ theo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình sắp ký với Thái Lan, theo tờ Khmer Times.

Theo ông Hun Manet, thỏa thuận ngừng bắn ngày 28-7-2025 mà Thái Lan và Campuchia ký kết ở Malaysia chỉ tập trung vào các điều khoản và quy tắc nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động thù địch nào tiếp diễn.