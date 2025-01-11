Ông Hun Manet điện đàm Giám đốc FBI, bàn chống lừa đảo xuyên biên giới

Tối 31-10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng trên Facebook cá nhân cho biết ông đã có cuộc điện đàm với ông Kash Patel - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) - nhằm trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Hun Manet cho hay hai bên đánh giá cao những kết quả thiết thực đạt được trong quá trình hợp tác lâu dài giữa các cơ quan an ninh của Campuchia và FBI trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn người, buôn ma túy, giết người, tống tiền, tội phạm tài chính và lừa đảo mạng.

Thủ tướng Campuchia cho biết trong thời gian tới hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan an ninh Campuchia và FBI nhằm duy trì an ninh, an toàn cho nhân dân và đất nước hai bên.