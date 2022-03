'Ông hoàng võ thuật' sàm sỡ đồng nghiệp, đóng một phim mua 8 căn nhà

Thành Long sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ông được cha gửi đến nhà hát từ khi còn nhỏ. Lúc chưa nổi tiếng, công ty trả cho ông 3 nghìn NDT (hơn 10 triệu đồng) một tháng và chỉ 10 nghìn đến 20 nghìn (khoảng 36 triệu đến 72 triệu đồng) cho một bộ phim.

Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ ông đã trở thành một thế hệ siêu sao kungfu được nhiều người công nhận, Thành Long đã trở thành một trong những “Ông hoàng phòng vé”, thu về cả nghìn tỷ cho mỗi bộ phim.

Pha đánh võ trong "Túy Quyền" của Thành Long

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa thì nam tài tử lại có chuyện đời tư đầy tai tiếng khi liên tiếp dính phải loạt phốt sàm sỡ, hành động khiếm nhã đối với hàng loạt mỹ nhân Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Tống Tổ Anh, Châu Tấn, Lâm Bằng.