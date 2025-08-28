'Ông hoàng tỷ view' Psy bị điều tra: Đổi đời nhờ 1 bản hit, đời tư nhiều bê bối

Psy (tên thật Park Jae Sang) sinh năm 1977, vốn là nghệ sĩ độc, lạ và cá tính của làng nhạc trẻ xứ Hàn. Psy ra mắt làng nhạc Hàn Quốc năm 2001 với album rap đầu tay From the Psycho World, nhưng sản phẩm bị chỉ trích vì nội dung nhạy cảm. Sau đó, anh tiếp tục được biết đến với các ca khúc Champion (2002), Father (2005), Right Now (2010).

Nam ca sĩ xứ Hàn tự nhận mình là kẻ lập dị, kẻ tâm thần trong âm nhạc. Và thực sự, chính sự khác biệt trong phong cách biểu diễn, chơi nhạc giúp Psy trở nên thành công.

Năm 2012, giọng ca xứ Hàn trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu nhờ bản hit Gangnam Style. Ca khúc đã trở thành hiện tượng toàn cầu, trở thành MV đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ lượt xem.

Điệu nhảy ngựa của "Gangnam style" từng khuynh đảo thế giới.

Gangnam Style đã đưa tên tuổi của Psy lan rộng khắp thế giới. Sự nổi tiếng mang đến cho nam ca sĩ cơ hội đứng cùng sân khấu với "nữ hoàng nhạc Pop" Madonna trong buổi hòa nhạc tại New York, biểu diễn trước Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama, và cùng hơn 20.000 khán giả cuồng nhiệt ở chân tháp Eiffel (Paris, Pháp) hòa mình trong điệu nhảy tập thể Gangnam Style.