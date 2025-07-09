Ông hoàng sưu tầm đồ chơi và nhiều món đồ độc lạ chinh phục 12 kỷ lục thế giới

Căn nhà của Sonny chất đầy bộ sưu tập đồ chơi, lon khoai tây được anh cất giữ từ hàng chục năm. - Ảnh: GWR

Salacnib Sonny Molina - một y tá chỉnh hình sống tại Illinois (Mỹ) - được Tổ chức Kỷ lục Thế giới đặt biệt danh ''ông hoàng sưu tầm'' khi sở hữu nhiều món đồ độc lạ.

Bước vào ngôi nhà của Sonny, người ta dễ dàng choáng ngợp trước những bộ sưu tập phủ kín tường, kệ và tủ. Ở đó có đủ mọi thứ từ ván trượt mini, những chiếc ly hình đầu lâu, gói muối tiêu đến hàng ngàn lon khoai tây đủ màu sắc và kiểu dáng.

Sonny cho biết, mỗi món đồ đều mang một kỷ niệm riêng, gắn với tuổi thơ hoặc những chuyến đi của anh. Như chiếc ván trượt mini màu hồng khiến anh nhớ đến món quà sinh nhật mẹ tặng khi còn nhỏ, hay lon khoai tây ''Rippled Style'' thập niên 1980 gợi lại ký ức mẹ mua cho anh khi ốm.

Đến nay, Sonny đang nắm giữ 6 kỷ lục Guinness về bộ sưu tập gồm: những con rối ngón tay (2.978 chiếc), lon khoai tây (1.262 lon), gói muối tiêu (594 gói), ván trượt mini (1.520 chiếc), ly hình đầu lâu (307 cái), bưu thiếp bằng da (1.043 tấm).

Mỗi kỷ lục không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là cách để Sonny chứng minh rằng một người bình thường cũng có thể làm nên điều phi thường.

Điều thú vị là hành trình lập kỷ lục của Sonny không chỉ dừng ở sưu tập. Năm 2012, khi tham gia thử thách marathon, anh quyết định chạy chân trần vì thường xuyên gặp chấn thương khi đi giày. Từ đó, anh liên tiếp lập các kỷ lục độc đáo: chạy bán marathon chân trần liên tiếp 20 ngày, hay đi bộ gần 9km trên lego.

Sonny và bộ sưu tập khổng lồ gồm những chiếc ly hình đầu lâu, bưu thiếp da và gói muối tiêu. - Ảnh: GWR

Sonny đang ấp ủ dự định mở một bảo tàng riêng để trưng bày toàn bộ bộ sưu tập khổng lồ của mình. Anh mong rằng nơi này không chỉ là điểm đến cho những ai yêu thích sưu tầm mà còn góp phần gây quỹ từ thiện.

''Phá kỷ lục là một niềm đam mê khó dứt. Nhưng quan trọng hơn, chúng nhắc nhở tôi rằng không có gì là bất khả thi'' - Sonny chia sẻ.

Với tình yêu dành cho những món đồ nhỏ bé và tinh thần chinh phục không ngừng nghỉ, ''ông hoàng sưu tầm'' Sonny Molina đã biến thú vui cá nhân thành một hành trình kỷ lục thế giới đầy cảm hứng.