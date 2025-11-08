'Ông hoàng nhạc nghèo' nhưng cát-xê cao ngất, U70 tái hôn với bà xã kém 30 tuổi

Trường Vũ sinh năm 1963 quê Bạc Liêu. Anh là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc vàng thập niên 1980. Nhắc đến Trường Vũ, người ta sẽ nhớ đến danh xưng "ông hoàng nhạc nghèo".

Biệt danh này đến với anh khá tình cờ, sau khi các ca khúc thể hiện thành công đều gắn liền với chủ đề số phận nghèo. Nổi bật nhất phải kể tới những bài hát như Nghèo, Thân phận nghèo, Nghèo mà có tình, Đám cưới nghèo…

Trường Vũ được mệnh danh là "ông hoàng nhạc nghèo".

Thường xuyên hát về nhạc nghèo nhưng cát-xê của Trường Vũ lại cao ngất ngưởng. Thời điểm năm 2012, số tiền để mời Trường Vũ hát lên tới 140 triệu/show. Cát- xê của anh được cho là rất cao trong giới nghệ sĩ hát chung dòng nhạc thời điểm đó.