'Ông hoàng Kpop' BIGBANG phá vỡ hàng loạt kỷ lục khi comeback sau 4 năm

Đúng 0 giờ ngày 5/4 (giờ Hàn Quốc), BIGBANG cuối cùng cũng đã tung MV comeback mang tên Still Life.

MV Still Life

Đúng như lời hứa với người hâm mộ, BIGBANG đã comeback ngay đúng tiết thanh minh của Hàn Quốc và MV cũng ngập tràn sắc hoa trong phân cảnh của Taeyang.