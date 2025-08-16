Ông hiệu trưởng ở Cà mau đã được tại ngoại

Liên quan đến vụ hiệu trưởng ở Cà mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng, tối 16-8, trao đổi qua điện hoại với PV PLO, vợ của thầy giáo Trần Văn Tâm cho biết chồng mình đã được cho tại ngoại và đang trên đường về nhà.

Được biết, ngày 16-8, Viện trường VKSND khu vực 5 - VKSND tỉnh Cà Mau đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khi thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với thấy giáo Trần Văn Tâm - nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, tỉnh Cà Mau. Quyết định này căn cứ theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà mau và qua xem xét bị can Trần Văn Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lĩnh và không cần thiết pháp áo dụng biện pháp tạm giam...