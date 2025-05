Ông Han Duck Soo chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Hàn Quốc

Với quyết định trên, ông Han Duck Soo sẽ chính thức bước vào cuộc cạnh tranh Tổng thống Hàn Quốc với ông Lee Jae Myung - ứng viên hàng đầu trong cuộc đua tổng thống của đảng đối lập. Trong khi đó, quyền tổng thống Hàn Quốc cũng đã được chuyển giao cho ông Lee Joo Ho, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục.

Ông Han Duck Soo. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định chạy đua vị trí Tổng thống, cựu quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo nhấn mạnh những ưu tiên nếu trở thành Tổng thống Hàn Quốc: "Hôm nay tôi đứng trước các bạn để tuyên bố ứng cử vào cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 21 của Cộng hòa Hàn Quốc Vào ngày đầu tiên nhậm chức, tôi sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm của tổng thống chuyên về cải cách hiến pháp và cam kết mọi nỗ lực để biến nó thành công. Trong năm đầu tiên, tôi sẽ soạn thảo một bản sửa đổi hiến pháp. Trong năm thứ hai, tôi sẽ hoàn thành cải cách. Và trong năm thứ ba, tôi sẽ tổ chức các cuộc bầu cử chung và tổng thống theo hiến pháp mới - sau đó tôi sẽ ngay lập tức từ chức. Tôi đã lãnh đạo thành công nhiều cuộc đàm phán thương mại trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi là người có nhiều kinh nghiệm nhất và chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ này. Tôi liên lạc chặt chẽ không chỉ với chính phủ Mỹ mà còn với các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi sẽ đảm bảo giải quyết các vấn đề thương mại hiện tại.”

Trước đó một ngày, ông Han Duck Soo đã thông báo từ chức quyền Tổng thống Hàn Quốc. Với việc ông Han Duck Soo từ nhiệm để chạy đua vị trí Tổng thống, Quyền Tổng thống Hàn Quốc hiện tại đã được chuyển giao cho ông Lee Joo Ho, người vừa nhậm chức quyền Tổng thống Hàn Quốc vào rạng sáng nay. Ngay khi nhậm chức, Quyền Tổng thống mới của Hàn Quốc Lee Joo Ho ngày 2/5 đã chỉ thị cho quân đội nước này nâng mức sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống lên "mức cao nhất" và kêu gọi chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới sẽ diễn ra theo cách "có trật tự" và "công bằng". Phát biểu trước báo giới, quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Joo Ho cam kết sẽ nỗ lực hết sức để điều hành chính phủ một cách ổn định.

“Tôi đã đảm nhận trọng trách lớn lao là chủ tịch tạm quyền của Hội đồng An ninh Quốc gia, một vai trò đi kèm với ý thức sâu sắc về nghĩa vụ. Trên hết, tôi tin rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ là bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân. Không được có khoảng trống trong bất kỳ lĩnh vực nào - cho dù là ngoại giao, an ninh quốc gia, quốc phòng hay an ninh kinh tế. ”

Như vậy, ông Han Duck Soo sẽ bước vào cuộc đua vị trí Tổng thống Hàn Quốc là ông Lee Jae Myung - ứng viên hàng đầu trong cuộc đua tổng thống của đảng đối lập. Theo kết quả khảo sát mới đây, ông Han đạt tỷ lệ ủng hộ là 13%, vượt qua các ứng cử viên khác của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền. Tuy nhiên, con số này vẫn kém xa so với tỷ lệ ủng hộ 42% dành cho ông Lee Jae Myung - ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc.

Theo kế hoạch tổ chức bầu cử, hạn chót đăng ký ứng cử chính thức với Ủy ban Bầu cử Quốc gia là vào ngày 11/5 và chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu sau đó một ngày. Trong khi đó, ngày 25/5 là ngày bắt đầu in ấn phiếu bầu.

Cuộc bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc đang được dư luận quan tâm, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này vừa trải qua biến động chính trị sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực thiết lập thiết quân luật hồi tháng 12/2024, chính thức kết thúc nhiệm kỳ của ông. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang nỗ lực đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề thuế quan.