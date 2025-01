Ông Donald Trump nhậm chức: Giá vàng dự báo vọt tăng, kinh tế thế giới ra sao?

Giá vàng được dự báo sẽ tăng mạnh sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ông Trump vừa điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, đồng thời đưa ra giải pháp với TikTok. Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều biến động trước những chính sách khó lường. Thế giới "nín thở" trước ngày ông Donald Trump nhậm chức Thị trường tài chính thế giới lặng sóng như trước một cơn bão lớn trong bối cảnh ông Donald Trump sắp nhậm chức (vào rạng sáng ngày 21/1 giờ Việt Nam). Giới quan sát lo lắng về những kịch bản khó lường trước những chính sách bất ngờ có thể được đưa ra ngay sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Ngay trước ngày ông Donald Trump nhậm chức, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào chiều ngày 17/1. Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng sẽ có khởi đầu tốt đẹp trong quan hệ với Mỹ. Trên mạng xã hội của riêng mình Truth Social, hôm 17/1, ông Trump cho biết, cuộc điện đàm “tốt cho cả Trung Quốc và Mỹ”. Ông Trump kỳ vọng sẽ “giải quyết nhiều vấn đề (với Trung Quốc) và bắt đầu ngay lập tức”. Ông Trump cũng cho biết đã thảo luận với ông Tập Cận Bình về việc cân bằng thương mại, về thuốc giảm đau Fentanyl, TikTok và nhiều chủ đề khác. “Chủ tịch Tập và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để thế giới hòa bình và an toàn hơn”. Hôm 19/1, cũng trên Truth Social, ông Trump cho biết sẽ ban hành lệnh hành pháp vào thứ Hai (ngày 20/1) “nhằm trì hoãn lệnh cấm (TikTok), để có thể đạt được thỏa thuận bảo vệ an ninh quốc gia”. Theo NBC, ông Trump cho biết lệnh cấm với TikTok (mạng xã hội hiện có 170 triệu người dùng tại Mỹ) có thể được trì hoãn thêm 90 ngày. Trước đó, chính quyền ông Joe Biden buộc nền tảng này hoặc phải cắt đứt quan hệ với công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc, hoặc bị cấm hoàn toàn ở Mỹ trước ngày 20/1. Ông Trump cho biết thêm rằng muốn Mỹ chiếm 50% cổ phần trong một liên doanh (giữa nền tảng TikTok tại Mỹ và một công ty Mỹ). Liên doanh này có thể có giá trị hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ USD. Bên cạnh đó, ông Trump phát hành đồng tiền số $TRUMP gây chú ý lớn, tạo ra cơn sốt, giúp đồng tiền này vọt lên 6 tỷ USD. Hơn 500 người trở thành triệu phú sau khi đầu tư vào memecoin mang tính giải trí này. Ông Trump là người cổ vũ cho thị trường tiền số và muốn Mỹ trở thành trung tâm cho loại tài sản này. Theo Fox News, ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump có thể ký khoảng 100 sắc lệnh hành pháp hoặc các hành động đơn phương có liên quan, trong đó, có những cái đảo ngược các quy định hiện tại, gồm cả các chính sách năng lượng, nhập cư… Có thể thấy, sẽ có rất nhiều thay đổi khó lường dưới thời ông Donald Trump làm chủ Nhà Trắng. Như với TikTok, quan điểm của Tổng thống đắc cử đã thay đổi. Năm 2020, ông muốn cấm ứng dụng này. Nhưng, năm 2024, ông Trump đã mở tài khoản TikTok trong chiến dịch tranh cử. Trước đó, ông Trump đưa ra loạt các cam kết chính sách mạnh tay, đặc biệt về áp thuế cao lên hàng Trung Quốc nhập khẩu. Tuy nhiên, hôm 19/1, theo CNN, ông Trump cho biết muốn thăm Trung Quốc ngay sau khi nhậm chức, có thể trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump luôn sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo các nước, dù là quan hệ đồng minh hay đối thủ. Giới đầu tư theo dõi sát sao những động thái chính sách của ông Donald Trump với Trung Quốc. Ảnh: CNN Giá vàng dự báo tăng mạnh, kinh tế thế giới khó lường Với sự khó lường về chính sách và lập trường nâng giá trị của đồng USD, trên Kitco, các chuyên gia dự báo, giá vàng sẽ nhanh chóng vượt ngưỡng 2.800 USD/ounce (87 triệu đồng/lượng) nếu ông Trump thực hiện nhiều cam kết khi tranh cử, trong đó có việc đánh thuế cao hàng nhập từ Trung Quốc. Theo chiến lược gia Forex - James Stanley, ông Trump sẽ không kiềm chế chi tiêu hay cân bằng ngân sách… Do vậy, lạm phát tại Mỹ sẽ trở nên dai dẳng. Bất ổn kinh tế Mỹ gia tăng khi nợ chính phủ leo thang. Đây cũng là lý do khiến giá vàng tăng trở lại trong tuần qua, Bitcoin lên trên ngưỡng 105.000 USD/BTC. Kinh tế thế giới được dự báo sẽ khó lường trong năm trong 2025 với nhiều quan hệ kinh tế sẽ rất căng thẳng. Kinh tế thế giới được dự báo có thể sẽ tiếp tục giữ được nhịp tăng mạnh, nhưng cũng có thể sẽ rơi vào tình trạng đình lạm - stagflation (kinh tế đình đồn trong khi lạm phát cao). Cuộc chiến thương mại do ông Donald Trump tái khởi động với Trung Quốc và nhiều nước, có thể sẽ khiến giá cả hàng hóa tăng cao. Đồng USD gần đây tăng vọt, với chỉ số DXY hôm 13/1 lên đỉnh 2 năm, ở gần ngưỡng 110 điểm, trước khi hạ nhiệt về mức 109,3 điểm như hiện tại. USD mạnh, gây ra đợt sóng gió mới trên thị trường tài chính và tiền tệ toàn cầu. Nó có thể dẫn tới một đợt rút vốn đầu tư gián tiếp ở nhiều thị trường mới nổi, qua đó gây áp lực lên tỷ giá và sự ổn định kinh tế ở các nước, trong đó có Việt Nam. Dù vậy, dư địa DXY tăng giá không còn nhiều. Ông Trump cũng không muốn đồng bạc xanh quá mạnh. Ông Trần Đức Anh, Giám đốc vĩ mô & chiến lược thị trường, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), dự báo, DXY cơ bản sẽ đi ngang hoặc có thể giảm nhẹ trong năm 2025 sau đợt tăng mạnh vừa qua do tiêu dùng có thể suy giảm ở Mỹ. Trong một báo cáo gần đây, theo Công ty quản lý tài chính lớn nhất thế giới BlackRock, nền kinh tế Mỹ vẫn có thể rơi vào tình trạng hạ cánh cứng nếu Tổng thống Donald Trump sai lầm về chính sách. Lạm phát vốn đã dai dẳng, có thể sẽ tăng cao hơn nữa do cầu kéo. Tăng trưởng kinh tế chậm lại đáng kể. Định giá các doanh nghiệp trong mảng trí tuệ nhân tạo (AI) bị ảnh hưởng nặng nề. Bong bóng AI nổ vỡ. Triển vọng kinh tế của Mỹ cũng ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Về lý thuyết, rủi ro kinh tế Mỹ vẫn có thể hạ cánh cứng, nhưng khả năng này theo các tổ chức là không cao. Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng chậm lại (so với mức 2,9% trong năm 2023 và khoảng 2,8% trong năm 2024), lạm phát cũng có thể tăng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nước này có thể vẫn tích cực nhờ những chính sách giảm thuế mạnh mẽ của ông Trump. Bên cạnh đó, nếu lĩnh vực đang nóng bỏng và hút dòng tiền lớn AI của Mỹ còn giữ triển vọng tích cực, thị trường chứng khoán số 1 thế giới vẫn sẽ đi lên cho dù đã lập kỷ lục cao mới hàng chục lần trong năm 2024. Kinh tế Mỹ sẽ hưởng lợi. Ngược lại, tình hình sẽ khá xấu. Với Việt Nam, đồng VND còn chịu áp lực từ USD treo cao, nhưng tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ ổn định hơn. Còn về thương mại, ông Barry Weisblatt David đến từ Công ty Chứng khoán VnDirect cho rằng, chính sách sắp tới của ông Trump về áp thuế quan đối với Trung Quốc, Mexico, Canada, sẽ mang tới cơ hội cho Việt Nam.