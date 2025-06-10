Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu xe Porsche cổ 75 năm tuổi, tiền tỷ cũng khó mua

Được biết, mẫu Porsche 356A Speedster tại châu Âu hiện có giá khoảng 350.000-600.000 USD (tương đương 9,2-15,8 tỷ đồng) do số lượng rất ít trên thị trường. Nếu mua mới từ nước ngoài, có thể ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải bỏ ra số tiền không dưới 20 tỷ đồng cho chiếc xe 75 năm tuổi này. Nếu phục dựng lại từ xe cũ, chi phí để làm lại chiếc xe với diện mạo như hiện tại cũng tốn hàng tỷ đồng và nhiều thời gian.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Porsche 356 từng gây ấn tượng nhờ trọng lượng nhẹ và sự linh hoạt. Động cơ được đặt phía sau, với hai loại mui mềm và mui cứng (có thể tháo rời). Có tổng cộng 76.000 chiếc 356 được sản xuất từ năm 1948-1965, song còn khoảng một nửa số xe còn sử dụng được, dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Do đó, mẫu xe này hiện vẫn được nhiều đại gia chơi xe săn đón như ông Vũ.