Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu xế cổ Mercedes-Benz 280 SL

Mẫu xe coupe cổ điển Mercedes-Benz 280 SL "Pagoda" đời 1967 vừa xuất hiện cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại một showroom ở TP.HCM. Ra mắt lần đầu vào năm 1967, Mercedes-Benz 280 SL là mẫu xe grand tourer mang phong cách đặc trưng "Pagoda", ám chỉ thiết kế phần mui lõm biểu tượng trong ngành công nghiệp ô tô lúc bấy giờ. Chiếc xe thuộc dòng sản phẩm W113 nổi tiếng của hãng xe đến từ Đức. So với các phiên bản 230 SL và 250 SL, Mercedes-Benz 280 SL sở hữu phong cách grand tourer thay thế cho phong cách thể thao, giúp tăng độ thực dụng cho chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày. Chiếc xe nổi bật với thiết kế nắp capo dài cùng 2 cụm đèn trước đặc trưng của dòng SL-Class. Lưới tản nhiệt thiết kế đơn giản với logo Mercedes-Benz cỡ lớn cùng 2 đèn sương mù Halogen. Chiếc xe được chấp bút bởi Paul Bracq và Béla Barényi. Là một kỹ sư chuyên về các tính năng an toàn, Béla Barényi đã bổ sung nhiều tính năng đặc biệt cho chiếc W113 như khoang lái gia cường, vùng co rụm, lược bỏ các góc cạnh trong nội thất... Thiết kế phần đuôi của chiếc Mercedes-Benz 280 SL khá tương đồng với mẫu sedan W111, vốn là nền tảng để các nhà thiết kế tạo nên chiếc W113. Nắp bình xăng được đặt ở phía sau thân xe, kế bên cụm đèn hậu phía bên phải. Đây là một chi tiết khá thú vị, vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu Mercedes-Benz cổ điển. Nội thất của xe được giữ nguyên hiện trạng còn khá hoàn hảo. Chiếc xe còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động, một tùy chọn thường chỉ đi kèm với trang bị hộp số tự động 4 cấp dành riêng cho thị trường Mỹ. Tương tự các mẫu xe khác trong bộ sưu tập triệu USD của mình, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lắp đặt thêm giá để cốc cà phê cũng như gạt tàn xì gà. Trái tim của Mercedes-Benz 280 SL là khối động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 2.8L M130, công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 244 Nm. Mẫu xe này có các tùy chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Mức giá của mẫu xe hàng hiếm này tại Việt Nam không được công bố. Theo một trang tin nước ngoài, mức giá bán lại trung bình của chiếc Mercedes-Benz 280 SL vào khoảng 100.000 USD, với con số cao nhất từng ghi nhận lên đến 335.000 USD.