Ông chủ Đậu phộng Tân Tân bị bắt giam, vợ ông cũng bị khởi tố

VKSND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa ban hành cáo trạng (bổ sung) truy tố những người đứng đầu Công ty Cổ phần Tân Tân (phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương).

Cụ thể, truy tố Trần Quốc Tân (62 tuổi, HKTT tại TP.HCM) về tội trốn thuế và không chấp hành án.

Vụ án được đưa ra xét xử lần đầu vào tháng 9-2024. Ảnh: LA

Truy tố Trần Quốc Tuấn (57 tuổi) và Châu Ngọc Phụng (54 tuổi, cùng có HKTT tại TP HCM) về tội không chấp hành án.