Ông chủ Chen Zhi của tập đoàn Prince ở Campuchia mất tích?

Tờ báo Hàn Quốc The Chosun Daily ngày 18-10 cho hay nhiều nguồn tin nghi ngờ rằng ông Chen Zhi - chủ tịch Tập đoàn Prince, bị Mỹ cùng Anh cáo buộc là "tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia" - đã mất tích.

"Tỉ phú trẻ bí ẩn nhất Campuchia" Chen Zhi bị Mỹ truy tố vì lừa đảo tài chính trực tuyến và rửa tiền. Ảnh: Prince Bank

Nghi vấn "ông trùm" Chen Zhi mất tích xuất hiện giữa lúc tập đoàn Prince đối mặt hàng loạt lệnh trừng phạt nặng nề từ Mỹ và Anh cũng như tình trang khủng hoảng ngân hàng.

Cùng ngày 18-10, truyền thông Campuchia - như các báo Cambodia Daily, Khmer Times - đồng loạt đưa tin từ khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt (ngày 14-9), Chen Zhi hoàn toàn không rõ tung tích.