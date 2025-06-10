Ông chủ ChatGPT sẽ làm gì nếu bị AI thay thế?

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Mathias Döpfner, CEO của tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer, Sam Altman cho biết ông đã sẵn sàng cho ngày mà AI đủ thông minh để thay thế chính mình ở vị trí lãnh đạo OpenAI.

“Tôi nghĩ sẽ đến lúc AI có thể đảm nhận vai trò CEO của OpenAI tốt hơn tôi, và tôi sẽ hoàn toàn hứng khởi vào ngày điều đó xảy ra,” Altman chia sẻ. “Tôi yêu trang trại của mình”.

Altman tiết lộ rằng ông hiện dành một phần thời gian sinh sống tại trang trại riêng, nơi ông cảm thấy “rất yêu thích và thư giãn”. Ngoài ra, ông còn sở hữu nhiều bất động sản đắt giá tại San Francisco, Napa (California) và một biệt thự trị giá 43 triệu USD trên đảo Big Island (Hawaii).