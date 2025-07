Ông chủ ChatGPT cảnh báo thế giới sắp đón cuộc khủng hoảng mới

Một trong những sáng kiến Altman ủng hộ là The Orb – một thiết bị do Tools for Humanity phát triển, giúp xác minh người dùng là con người thật trong môi trường kỹ thuật số.

Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành một nền tảng “chứng thực nhân dạng” trong thế giới mà AI có thể dễ dàng giả mạo mọi thứ.

Cảnh báo của Altman được đưa ra sau khi nhiều sự cố liên quan đến deepfake gây chấn động dư luận. FBI từng cảnh báo về các trò lừa đảo sử dụng AI giả giọng con cái để tống tiền cha mẹ.

Gần đây nhất, một cá nhân đã dùng AI để giả giọng Thượng nghị sĩ Marco Rubio nhằm tiếp cận các quan chức cấp cao, trong đó có cả thống đốc và nghị sĩ quốc hội.