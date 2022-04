Ông Cao Thắng 'còm' ảnh Đông Nhi, chỉ 1 câu mà hút nghìn like

Sau khoảng thời gian dài ấp ủ, sản phẩm âm nhạc Đôi Mi Em Đang U Sầu của Đông Nhi đã lên sóng tối 23/4. Theo đó, MV có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám như Gil Lê, Minh Hằng, Wowy... đặc biệt là ca sĩ Noo Phước Thịnh vào vai Trọng Thủy.

MV Đôi Mi Em Đang U Sầu của Đông Nhi

Hiện sau 42h phát hành, MV mới của Đông Nhi chính thức đạt hơn 1 triệu view, 62.000 lượt thích và lọt Top 1 Trending Youtube.