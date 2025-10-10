Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên

Video ông bố vượt lũ mang đồ ăn đến cho con gái được lan truyền khắp mạng xã hội ngày 10/10. Nguồn: Trần Đạt Long

Video được chia sẻ bởi tài khoản Trần Đạt Long: “Chú ở Việt Trì có con gái lấy chồng ở Thái Nguyên. Do lũ lụt gây mất điện, mất sóng không liên lạc được với con gái nên chú bắt xe về Thái Nguyên, mang theo đồ ăn và bơi từ ngoài vào khu đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Phan Đình Phùng).

Chú bị đuối nước do nước chảy xiết, may mắn mình cùng một người anh đi qua cứu được chú lên. Nghĩ lại thấy phi thường thật. 4 tiếng đồng hồ bơi trong dòng lũ vì con vì cháu, vừa giận vừa thương. Chú đưa đồ ăn xong, chúng mình lại đưa chú ra bến xe để về”.

Khoảnh khắc ông bố ướt sũng, tay bám chặt thùng xốp đựng đồ ăn, nói với con cháu: “Lấy đồ đi để ông đi về” khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận xúc động: “Nếu tôi là người con gái, tôi có thể khóc lụt nhà vì thương bố”; “Xem video mà như có ai thái hành ngay trước mặt, khóe mắt cay cay”; “Công cha như núi Thái Sơn. Tình yêu của cha mẹ dành cho con lớn lao không gì sánh nổi”...