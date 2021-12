Ông bố Hà Nội quyết đào tạo con gái thành Hoa hậu: Bị chê hâm dở nhưng nghe lộ trình nuôi dạy, ai cũng tin tương lai làm nên chuyện

Anh Lê Hồng Kiên (46 tuổi, Hà Nội) là một ông bố đơn thân nổi tiếng, từng được nhiều độc giả biết tới nhờ câu chuyện "ly hôn thành công". Năm 2010, anh Kiên và người vợ đầu quyết định chia tay. Không oán ghét, thù hận, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy hai người con chung.

Trong suy nghĩ của nhiều người, các ông bố thường khô khan, không được mềm mỏng như mẹ. Tuy nhiên anh Kiên lại hoàn toàn khác biệt. Là "gà trống nuôi con", anh cứng rắn, kiên cường ngoài xã hội nhưng khi về nhà luôn tình cảm, tâm lý với các con.



Anh Kiên và các con hồi nhỏ.

Với cậu con trai lớn Lê Xuân Lộc (hiện đang du học tại ĐH Lawrent, Mỹ với học bổng 4 tỷ), anh giống như một người bạn, luôn lắng nghe và thường xuyên nói chuyện với con về cuộc sống, xã hội,... Cách nửa vòng trái đất, hai bố con thường xuyên gọi video tâm sự đủ điều trên đời.

Còn với cô con gái út Lê Minh Trà My (lớp 10), ông bố 7x có một hoài bão: Đó là phải nuôi dạy con trở thành Hoa hậu. Kế hoạch của anh từng nhận phải nhiều lời đàm tiếu nhưng nhìn Trà My hiện tại, ai cũng thầm nể cái cách ông bố đơn thân nuôi dạy con. Ở độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", Trà My vẫn có sự hồn nhiên, non nớt của học sinh nhưng đã sớm trổ khí chất và dắt túi nhiều tài lẻ. Cô bé cũng có thành tích học tập tốt, rất tự tin, năng động đúng chuẩn thế hệ Gen Z.



Cô bé Trà My - con gái anh Kiên.

"NHIỀU NGƯỜI BẢO TÔI HÂM DỞ VÌ ĐỊNH CHO CON ĐI THI HOA HẬU"



Hơn 3 năm về trước, Trà My vẫn còn còi cọc, chưa lớn phổng phao như hiện tại. Thế nhưng anh Kiên sớm nhận ra con mình có nét trời phú về ngoại hình. Với linh cảm và tâm huyết của một người bố, anh biết con gái bé bỏng nên phát triển như thế nào trong tương lai.

"Khi tôi mạnh dạn đi chia sẻ với mọi người rằng: 7 đến 9 năm nữa, con gái tôi sẽ đi thi Hoa hậu để lấy làm ĐIỂM KHỞI ĐẦU, đa phần mọi người vùi dập, chê bai và nghĩ tôi bị hâm. Nhưng tôi lựa chọn phớt lờ, cùng con gái phấn đấu vì điều mình thích và cho là đúng.