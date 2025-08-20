Ông bà U90 ở Nghệ An nấu cơm bên bếp củi khiến triệu người rưng rưng

Từ bữa cơm quê đến kênh TikTok "triệu view"

Ở một xóm nhỏ huyện Thanh Chương (Nghệ An cũ, nay là xã Cát Ngạn), ông Nguyễn Văn Bảy (88 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh (85 tuổi) bất ngờ trở thành “người nổi tiếng” nhờ kênh TikTok Bếp có ông, nơi lưu giữ hình ảnh những bữa cơm quê mộc mạc cùng cuộc sống thường ngày của hai ông bà.

Ý tưởng xây dựng kênh bắt đầu từ năm 2023, khi Tiên - cô cháu ngoại sinh năm 2001 - muốn ghi lại khoảnh khắc đời thường của ông bà, từ hái rau ngoài vườn, nhóm bếp củi, nấu cá vừa câu về cho đến những bữa cơm sum vầy.

Ông Bảy và bà Minh tình cảm ở tuổi U90

Không kịch bản, không dàn dựng, mọi thứ đều tự nhiên và được quay bằng chiếc điện thoại của Tiên. Ban đầu chỉ để lưu giữ kỷ niệm nhưng khi đăng lên mạng xã hội, video nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận khen ngợi.

Thấy ông bà được mọi người yêu mến, Tiên tiếp tục quay nhiều hơn. Hình ảnh mảnh vườn, căn bếp nhỏ nghi ngút khói, mâm cơm “cây nhà lá vườn” giản dị, gợi cho người xem cảm giác yên bình, ấm áp của chốn quê.

“Ông thích câu cá, bà thích trồng rau. Thức ăn trên mâm cơm phần lớn là cá câu trong ao, rau trồng ngoài vườn. Con cháu ở gần nên cũng thường mang đồ ăn sang biếu ông bà. Mâm cơm ông nấu cũng chính là mâm cơm ‘cây nhà lá vườn’ do chính tay ông làm cho bà mỗi ngày”, ông Bảy nói.