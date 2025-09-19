Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động

Ngày 19-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Không tố giác tội phạm", TAND khu vực 6 (tỉnh Cà Mau) đã tuyên phạt tổng cộng hơn 93 năm tù đối với 11 bị cáo.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo (30 tuổi; ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) - được xác định là cầm đầu đường dây – lãnh 22 năm tù về 2 tội danh "Mua bán người"và "Mua bán người dưới 16 tuổi". 10 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 tháng tù đến 22 năm tù vì các tội "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi"và "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Thảo có chồng người Trung Quốc và thường xuyên qua lại Việt Nam thông qua môi giới hôn nhân. Lợi dụng điều này, Thảo cùng các đồng phạm đã đưa nhiều phụ nữ, trong đó có T.M.P. (13 tuổi) và T.D.M. (15 tuổi),sang Trung Quốc bán làm vợ.