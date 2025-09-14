“One Battle After Another” - thử thách chương mới sự nghiệp của Leonardo DiCaprio

Trong phim, DiCaprio hóa thân thành Bob Ferguson – một người từng nổi tiếng với việc chế tạo chất nổ, nay phải xoay xở làm cha đơn thân giữa vòng xoáy hiểm nguy. Khi người đồng đội thân thiết biến mất sau cuộc chạm trán với viên sĩ quan tàn bạo Steven Lockjaw (Sean Penn), Ferguson buộc phải dấn thân vào trận chiến mới, vừa dữ dội vừa bi hài.

Hình ảnh Leonardo DiCaprio trong phim “One Battle After Another” (Ảnh: Warner Bros)

Dấu ấn của vai diễn thử thách bản thân

Nếu ở “Killers of the Flower Moon” (2023) được xem là màn khẳng định đẳng cấp diễn xuất, thì ở phim “One Battle After Another” lần này lại cho thấy DiCaprio đã bước sang một giai đoạn mới: trưởng thành, chín chắn và chọn lọc hơn. Anh không còn chạy theo tần suất xuất hiện, mà tập trung tìm những vai diễn thử thách bản thân – những nhân vật nhiều lớp lang, vừa bất toàn vừa kiên cường.

Leonardo DiCaprio dành được nhiều lời ngợi khen, khẳng định diễn xuất trong phim “Killers of the Flower Moon” (2023). (Ảnh: Paramount Pictures)

Chia sẻ về nhân vật Bob Ferguson, DiCaprio gọi đây là “người hùng vụng về”: một người đàn ông bị quá khứ ám ảnh, bối rối trong vai trò làm cha nhưng vẫn kiên định không bỏ cuộc. Chính sự mâu thuẫn đó tạo nên một diễn xuất giàu cảm xúc, khác hẳn những vai hào hoa hay kịch tính mà anh từng ghi dấu.

DiCaprio hóa thân thành Bob Ferguson – một người từng nổi tiếng với việc chế tạo chất nổ trong phim “One Battle After Another”. ( Ảnh: Warner Bros)

Từ “sức bứt phá” đến “độ chín” của Leonardo DiCaprio

Trong “The Wolf of Wall Street” (2013), DiCaprio từng khiến khán giả choáng ngợp bởi năng lượng bùng nổ của Jordan Belfort – một kẻ cuồng tiền, đầy tham vọng, phóng túng đến cực đoan. Với “The Revenant” (2015), anh bước sang thái cực khác: nhập vai người đàn ông sống sót giữa thiên nhiên khắc nghiệt, chiến đấu đến tận cùng bản năng.

Trong “The Revenant” (2015), DiCaprio nhập vai người đàn ông sống sót giữa thiên nhiên khắc nghiệt, chiến đấu đến tận cùng bản năng. (Ảnh: New Regency)

Những vai diễn ấy thể hiện khả năng bứt phá, sức chịu đựng phi thường và cường độ mãnh liệt – những phẩm chất đã giúp DiCaprio khẳng định vị trí số một. Nhưng đến “One Battle After Another”, thay vì phô diễn sự cực đoan, anh tìm đến sự đời thường, mong manh và dễ tổn thương của một con người buộc phải mạnh mẽ trong vai trò mới: làm cha.

Sự chuyển đổi này cho thấy DiCaprio không chỉ tái khẳng định tài năng mà còn đạt đến độ chín trong diễn xuất, nơi anh chọn cái khó nhất: làm khán giả tin vào một nhân vật bất toàn nhưng sống động, chân thật.

DiCaprio thể hiện nhân vật một kẻ cuồng tiền, đầy tham vọng trong “The Wolf of Wall Street” (2013). (Ảnh: Paramount Pictures)

Ngọn lửa không tắt của một ngôi sao 50 tuổi

Hợp tác với một đạo diễn nổi tiếng với phong cách kén khán giả như Paul Thomas Anderson lần này lại mở ra một bất ngờ thú vị. Bộ phim sở hữu nhịp điệu sôi động, hài hước và dễ tiếp cận hơn, nhờ vậy được kỳ vọng vừa chinh phục giới phê bình, vừa hấp dẫn khán giả đại chúng. Không ít chuyên gia nhận định “One Battle After Another” sẽ là “ứng viên nặng ký” tại Oscar sắp tới.

Giới chuyên môn tỏ ra lạc quan về “One Battle After Another” sẽ là “ứng viên nặng ký” tại Oscar sắp tới. (Ảnh: Warner Bros)

Bước sang tuổi 50, DiCaprio không còn phải chứng minh vị thế ngôi sao hạng A. Điều anh theo đuổi là sự thử thách mới mẻ, những vai diễn để lại dấu ấn lâu dài. Từ chàng trai Jack Dawson năm nào đến kẻ săn tiền Jordan Belfort, từ người sống sót Hugh Glass đến nay là Bob Ferguson – DiCaprio cho thấy anh không ngừng dấn thân, thay đổi và làm giàu thêm bảng màu diễn xuất của mình.

Nhà phê bình David Ehrlich (IndieWire) nhận xét: “Anderson đã tạo nên một tác phẩm dữ dội nhưng vẫn đầy tiếng cười. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của DiCaprio thập kỷ này”.

Với những thử thách mới mẻ ở vai diễn trong phim “One Battle After Another”, Leonardo DiCaprio đang được kỳ vọng không chỉ đem đến một vai diễn đáng nhớ, mà còn khẳng định hành trình nghệ thuật của anh là minh chứng sống động cho sự bền bỉ, dám dấn thân và trưởng thành không ngừng.