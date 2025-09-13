MU thông báo rằng thủ môn Andre Onana đã hoàn tất hợp đồng cho mượn một mùa giải tới CLB của Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor, sau khi không còn được HLV Ruben Amorim trọng dụng. Bây giờ, Onana tiết lộ điều khiến anh choáng váng khi rời MU.

Theo đó, Andre Onana đã vô cùng choáng ngợp trước sự đón tiếp nồng nhiệt mà anh nhận được tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi gia nhập Trabzonspor. Onana, 29 tuổi, đã hoàn tất hợp đồng cho mượn từ Manchester United và sẽ thi đấu tại giải Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa giải 2025-26.

Thủ môn người Cameroon đã bị HLV Ruben Amorim của MU loại khỏi đội hình chính ngay từ đầu mùa giải Premier League, khi ông để anh ngồi dự bị để nhường chỗ cho Altay Bayindir. Sau khởi đầu mùa giải tệ hại của Bayindir và màn trình diễn đầy sai lầm của Onana trong trận thua tủi hổ trước Grimsby Town tại Carabao Cup, MU đã chiêu mộ thêm một thủ môn nữa là Senne Lammens.