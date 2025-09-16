Onana mắc sai lầm quen thuộc trong trận ra mắt Trabzonspor

Đây là một sai lầm quen thuộc của Onana khi còn thi đấu cho MU. Tuy nhiên, ngoài pha bóng đáng tiếc đó, Onana đã chơi rất tốt. Trabzonspor thi đấu phần lớn thời gian với 10 người trên sân sau khi Okay Yokuslu bị đuổi khỏi sân chỉ sau 20 phút, và Onana đã có đến tám pha cứu thua để giữ tỷ số ở mức chấp nhận được.

Hy vọng là Onana sẽ tìm lại phong độ tốt nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ sau ba năm đầy thử thách tại Premier League cùng MU. HLV trưởng đội tuyển Cameroon, Carlos Kameni, tin rằng Onana sẽ dập tắt những lời chỉ trích, thậm chí có thể kiếm được một khoản tiền lớn sau một mùa giải thành công với Trabzonspor.

“Đó là một lựa chọn đúng đắn (Onana gia nhập Trabzonspor). Andre Onana đã gặp khó khăn ở Manchester United”, Carlos Kameni chia sẻ, “Mùa giải trước, cậu ấy bị chỉ trích nặng nề. Kể từ đầu mùa giải, Onana hầu như không được ra sân. Mọi người, kể cả Onana đều hiểu rằng cậu ấy có thể sẽ phải ngồi dự bị hoặc trên khán đài rất nhiều.

Tôi nói với Onana rằng anh đã đúng. Trabzonspor là một lựa chọn đúng đắn. Thà đá chính ở một CLB rất giỏi ở một giải đấu tốt còn hơn là ngồi dự bị ở một CLB lớn ở một giải đấu lớn, đúng không? Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chắc chắn Onana sẽ được chú ý, vì cậu ấy là một thủ môn rất giỏi, nhưng tôi nghĩ Onana sẽ chịu ít áp lực hơn so với ở Manchester United".

Khi được hỏi liệu Onana có sớm trở lại với một đội bóng hàng đầu châu Âu hay không, Kameni trả lời: "Đúng vậy. Onana vẫn chưa đánh mất phong độ ở Manchester United. Như thường lệ với mọi vận động viên xuất sắc, Onana có thể sẽ trải qua giai đoạn khó khăn hơn trong vài tháng tới. Andre Onana rất chuyên nghiệp, cậu ấy vẫn là một cầu thủ đáng tin cậy, và nếu có một mùa giải tốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, cậu ấy sẽ được săn đón vào mùa hè tới".