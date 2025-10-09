Onana bị chế giễu vì lại làm trò hề

Tiền đạo này đã nhận bóng ở phần sân nhà trước khi dẫn bóng vào vòng cấm địa của Cameroon, nhưng Onana đã không lao ra cản phá. Thay vào đó, Onana đã lùi lại và đứng gần như ngay trên vạch vôi khi Livramento sút bóng, khiến ngôi sao của MU này không còn hy vọng cứu thua.

Người hâm mộ đặt câu hỏi về kỹ thuật bắt bóng của Onana khi một người nói rằng: "Onana đã đứng trên vạch vôi để... "ghi bàn" cho cầu thủ Cape Verde". Một người khác nói thêm: "Tôi không phải là HLV thủ môn chuyên nghiệp hay gì cả nhưng Onana không ra sân để đối đầu 1-1 theo kiểu như vậy sao?".

Người thứ ba mỉa mai: "Onana đã tự mở toang khung thành cho cầu thủ đối phương dễ dàng hơn trong việc ghi bàn". Một người khác bình luận: "Một thủ môn bình thường sẽ lao ra để giảm góc sút của đối phương. Nhưng Onana đứng đó như thể đang chuẩn bị bắt quả phạt đền vậy".

Sai lầm mới nhất của Onana xảy ra sau khi anh khiến MU thua hai bàn trước Grimsby, và có vẻ như Onana vẫn chưa rút ra được bài học từ những sai lầm của mình. Vào đầu sự nghiệp tại MU, trong trận đấu với Nottingham Forest, Onana cũng lùi lại, không lao lên để áp sát Taiwo Awoniyi, để cầu thủ này dễ dàng ghi bàn.