ON Live Esports đồng hành cùng giải vô địch quốc gia Liên Minh Huyền Thoại

ON Live Esports trực thuộc VTVcab, là đơn vị sở hữu, sản xuất, phân phối nội dung gốc về Thể thao điện tử. Đơn vị đang tổ chức các giải Esports chất lượng cao, sản xuất bình luận tiếng Việt và phát sóng nhiều giải đấu khu vực lẫn quốc tế, đồng thời là đối tác phát sóng toàn bộ giải đấu chính thức của VNGGames tại Việt Nam.



Với sự đầu tư của một đối tác chiến lược mới với nhiều tiềm lực, giải đấu ON Live VCS 2025 hứa hẹn sẽ có thêm những sự đổi mới, nâng tầm về mặt hình ảnh và trải nghiệm theo dõi Thể thao điện tử đỉnh cao.



Thông qua ON Live VCS 2025, Đội tuyển Esports quốc gia cũng có cơ sở để chọn ra các vận động viên ưu tú tham gia thi đấu các giải đấu quốc tế do các Liên đoàn Thể thao điện tử trên thế giới tổ chức trong năm nay.

Nhà vô địch ON Live VCS 2025 sẽ có vinh dự đại diện Thể thao điện tử Việt Nam giành suất tranh tài ở giải Vô Địch LMHT châu Á - Thái Bình Dương vào năm sau (LCP 2026).



Theo kế hoạch, giải đấu ON Live VCS 2025 giai đoạn Mùa Xuân sẽ khởi động từ ngày 28/02/2025 sự góp mặt của 8 đội tuyển theo hình thức thi đấu Online với tổng tiền thưởng lên đến 250 triệu đồng và kéo dài đến 30/03/2025.



Sự kiện cũng sẽ góp phần nâng tầm và phủ rộng hình ảnh của Esports đối với đại chúng, tạo cơ hội giao lưu, phát triển giữa các địa phương; đồng thời giúp cộng đồng có cái nhìn cởi mở và nhận thức đúng đắn hơn với bộ môn Thể thao điện tử.