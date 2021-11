Ơn giời, cuối cùng Trấn Thành cũng chịu cạo râu rồi!

Dân mạng tỏ ra thích thú vì Trấn Thành cuối cùng cũng chịu "xả vai" người rừng.

Màn lột xác này của Trấn Thành gây sự bất ngờ với nhiều netizen bởi lẽ vừa mới đây thôi, nam MC còn đăng tải bức ảnh "tự sướng" khoe tóc dài và bộ râu lởm chởm. Đáng chú ý là dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Why do you look at me" (Tạm dịch: Tại sao bạn lại nhìn tôi?).

Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là một lời "dằn mặt" nhẹ đối với những antifan liên tục chê bai ngoại hình của Trấn Thành.