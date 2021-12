Bằng chứng ban đầu cho thấy đối với hầu hết mọi người, ít nhất là đối với những người đã tiêm vaccine COVID-19, Omicron dường như gây bệnh nhẹ giống như cảm lạnh thông thường. (Ảnh minh họa)

Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể Omicron, nhưng các chuyên gia đang bắt đầu hiểu thêm về biến thể mới và cách nó ảnh hưởng đến những người đã tiêm vaccine, chưa tiêm hoặc đã từng nhiễm COVID-19. Ví dụ, một số nghiên cứu cho thấy những người tiếp xúc với Omicron dường như bị nhiễm bệnh nhanh hơn và có thể có các triệu chứng khác với những biến thể khác.



Triệu chứng nhiễm Omicron



Trả lời phỏng vấn báo NBC News, Tiến sĩ Katherine Poehling, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và vaccine tại hệ thống y tế Atrium Health Wake Forest Baptist ở Bắc Carolina, Mỹ, chia sẻ về những triệu chứng nhiễm Omicron phổ biến nhất.



Tiến sĩ Poehling đồng thời cũng là thành viên của Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ:



Theo Tiến sĩ Poehling, dưới đây là những triệu chứng nhiễm Omicron chính:



- Ho



- Mệt mỏi



- Nghẹt mũi và chảy nước mũi



Không giống như các biến thể trước đó, triệu chứng mất vị giác và khứu giác dường như không phổ biến với Omicron, tiến sĩ cho biết.



Chưa có nhiều dữ liệu



Nhưng tiến sĩ Poehling và các chuyên gia khác nhấn mạnh rằng những triệu chứng đó dựa trên báo cáo ban đầu về các trường hợp nhiễm Omicron, không phải các nghiên cứu khoa học diện rộng.



Tiến sĩ Bruce Y. Lee, giáo sư về quản lý và chính sách y tế tại Trường Y tế Công cộng, Đại học New York, Mỹ, cho biết: "Các báo cáo này chỉ đại diện cho một phần nhỏ ca bệnh. Chúng ta chỉ nên coi chúng như một hạt muối".

Hơn nữa, những báo cáo này có thể chỉ phản ánh triệu chứng ở một vài nhóm dân số: trẻ và khỏe mạnh, cũng như những người đã được tiêm chủng đầy đủ.



Tiến sĩ William Schaffner, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee, Mỹ, nhận định: "Rõ ràng là nếu bạn đã tiêm vaccine, đặc biệt là nếu bạn đã tiêm tăng cường, Omicron có xu hướng gây bệnh nhẹ hơn".



Ông Schaffner nói thêm: "Chúng ta chưa có nhiều dữ liệu về những gì Omicron sẽ gây ra cho những người chưa được tiêm chủng".



Thật vậy, ít nhất một người chưa tiêm chủng đã tử vong vì biến thể Omicron ở Mỹ. Các quan chức ở Houston, Mỹ, đã thông báo về ca tử vong này vào tuần trước. Họ nói rằng người đàn ông chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 50 và đã không thể chống chọi lại với virus.



Cũng có bằng chứng cho thấy biến thể Omicron có xu hướng không tấn công vào phổi nhiều như các biến thể trước đó. Một nghiên cứu được đăng trực tuyến bởi Đại học Hồng Kông và chưa được bình duyệt cho thấy: Mặc dù Omicron ít tấn công phổi hơn nhưng nó có thể nhân lên nhanh hơn trong đường hô hấp.



Bằng cách này, biến thể Omicron có thể gây bệnh giống như viêm phế quản hơn là viêm phổi, Tiến sĩ Hugh Cassiere, giám đốc dịch vụ chăm sóc quan trọng của Bệnh viện tim Sandra Atlas Bass, thuộc Bệnh viện Đại học North Shore, ở Long Island, New York, Mỹ, cho biết.



Ông nói: "Thông thường bệnh nhân bị viêm phế quản cấp không hay bị khó thở. Họ có xu hướng ho và tạo ra đờm. Bệnh nhân bị viêm phổi có xu hướng khó thở và cảm thấy mệt mỏi hơn so với bệnh viêm phế quản nói chung".



Tuy nhiên, người dân hầu như không thể dựa vào các triệu chứng để tự chẩn đoán bệnh. Ngoài Omicron, biến thể Delta vẫn tiếp tục lưu hành, cùng với đó là các ca bệnh cúm ngày càng gia tăng ở Mỹ.



Vì những lý do này, các bác sĩ khuyến khích những người có bất kỳ triệu chứng nào giống cảm lạnh hoặc giống COVID-19 hãy đi xét nghiệm.