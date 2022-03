Omicron tàng hình có đáng sợ với TP.HCM?

Cụ thể, từ ngày 10 đến 27/2, TP.HCM đã lấy mẫu tầm soát ngẫu nhiên 119 trường hợp mắc Covid-19. Kết quả, có 103 ca dương tính với biến thể Omicron. Phân tích sâu hơn, nhận thấy 43 ca thuộc dòng BA.2 (Omicron tàng hình) và 24 ca dòng BA.1.

Hai dòng phụ của Omicron khiến Covid-19 lây lan nhanh tại TP.HCM.

Ông Tăng Chí Thượng nhận định, việc vừa có BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron lưu hành là lý do khiến tốc độ lây lan dịch Covid-19 nhanh như hiện nay.



Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 8/3, tổng số ca mắc Covid-19 của TP được xác định là 1.500 ca và 3.910 ca test nhanh nghi ngờ. Số F0 cách ly tại nhà tăng cao lên đến 86.975 ca.



Với tỷ lệ gần 65% xuất hiện trong các mẫu ngẫu nhiên, BA.2 – Omicron tàng hình là yếu tố quan trọng trong làn sóng dịch Covid-19 tại TP lần này.



Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hùng Vân, cựu Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM, hiện là chủ tịch Liên chi hội Vi sinh Lâm sàng TP cho biết, biến thể Omicron có nhiều dòng phụ (dưới biến thể) gồm BA.1, BA.2, BA.3. Điều này khác biệt với biến thể Delta, không có dưới biến thể.



Đồng thời, các dòng phụ Omicron có các đặc điểm khác nhau. Trong đó, đáng lưu ý là BA.2 – Omicron tàng hình.



Về mặt cấu trúc di truyền, BA.2 khác với BA.1 ở chỗ, BA.2 mất đi đột biến mất đoạn nhưng lại xuất hiện đột biến mất đoạn mới.



“Cấu trúc di truyền này khiến cho protein S của BA.2 khác với BA.1. Và có lẽ, sự khác biệt này khiến cho BA.2 lây lan nhanh gấp gần 2 lần so với ban đầu”.



Đáng chú ý, sự thay đổi trên protein S của BA.2 cũng khiến cho các test nhanh kháng nguyên giảm độ nhạy khi người bệnh nhiễm biến thể này. “Đó là lý do người ta gọi BA.2 là virus tàng hình – vì trốn test nhanh”, tiến sĩ Vân nói.



Tuy nhiên, “trốn” không có nghĩa là test nhanh bất lực hoàn toàn. Nếu tải lượng virus SARS-CoV-2 xuất hiện nhiều ở vùng niêm mạc đường hô hấp trên rồi, test nhanh sẽ có kết quả dương tính.