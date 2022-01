Omicron - Khởi đầu của kết thúc?

The Washington Post đưa tin, các dấu hiệu sớm về ca lây nhiễm và nhập viện của Đan Mạch đang mang lại cơ sở để lạc quan rằng các quốc gia được tiêm chủng cao có thể vượt qua làn sóng biến thể Omicron.

Nhờ vào chương trình kiểm tra và phân tích virus chi tiết trên toàn quốc, các nhà khoa học của Đan Mạch đã có một kho dữ liệu thời gian thực về đại dịch. Và trong tuần qua, đất nước này đã ghi nhận những kết quả tốt hơn bất cứ điều gì họ mong đợi. Các ca nhiễm mới hàng ngày ở Đan Mạch sau khi tăng lên mức kỷ lục đã bắt đầu ổn định trở lại.

Quan trọng hơn, các ca nhập viện cho đến nay vẫn ở mức rất thấp so với những gì được dự đoán. Viện khoa học của chính phủ Đan Mạch trước đó ước tính số ca nhập viện hàng ngày chỉ dao động từ 120 đến 250 bệnh nhân vào đêm Giáng sinh. Trên thực tế, trong những ngày gần đây, số ca bệnh phải nhập viện hàng ngày chỉ dao động quanh mức 125 ca.

“Kết quả này khá hứa hẹn” - ông Grove Krause nhận định.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, và ngay cả khi Omicron gây ra ít ca nhập viện hơn, khả năng lây truyền đáng ngại của biến thể mới cũng đồng nghĩa với vô số nguy cơ tiềm ẩn. Virus này cũng có thể lây lan rộng rãi đến mức có khả năng dẫn đến một làn sóng ca bệnh áp đảo các bệnh viện.

Gần đây các nhà khoa học đã thu thập được một số dữ liệu mới, với một nghiên cứu ở Scotland cho thấy nguy cơ nhập viện ở biến thể Omicron thấp hơn gần 60% so với Delta. Một phân tích khác, được thực hiện bởi Đại học Imperial College London, chỉ ra những người mắc Omicron ít có rủi ro nhập viện hơn 20% so với Delta và giảm 40% khả năng phải nhập viện điều trị qua đêm hoặc lâu hơn. Và Nam Phi, tâm chấn đầu tiên của đợt bùng phát biến thể mới, đã chứng kiến ​​tỉ lệ nhập viện thấp hơn nhiều so với các đợt khác.

So với Delta, Omicron né vaccine và lây nhiễm cho người đã được tiêm chủng tốt hơn nhiều. Nhưng kinh nghiệm của Đan Mạch cho thấy việc nhanh chóng triển khai tiêm chủng vaccine tăng cường có thể giúp giảm thiểu số ca lây nhiễm đang gia tăng. Một nhóm các nhà khoa học tại Viện Huyết thanh Nhà nước Đan Mạch gần đây công bố thông tin nghiên cứu rằng các mũi tiêm tăng cường vaccine Pfizer-BioNTech dường như cung cấp khả năng bảo vệ 55% chống lây nhiễm, so với chỉ tiêm đủ 2 liều vaccine. Khi mức độ bảo vệ của vaccine giảm dần theo thời gian, liều tăng cường vaccine “có thể giúp chúng ta vượt qua những tháng tiếp theo” - ông Grove Krause nói.