Omicron đã phổ biến trên cả nước, riêng Hà Nội ghi nhận ở 20/30 quận huyện

Tại TP.HCM, biến thể Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gen. Tuy nhiên, do tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong/mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu (ngày 1/2 là 0,9% và ngày 3/3 là 0,1%).

Đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 4 triệu ca mắc Covid-19. Trong đó, hơn 2,5 triệu người đã khỏi bệnh và hơn 40.600 ca tử vong.

Phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng 2 so với tháng 1: nhóm 18-49 tuổi chiếm 54,3%, tăng 2,5 lần so tháng trước; nhóm 50-65 tuổi chiếm 10,8%, tăng 2,2 lần so với tháng trước; nhóm trên 65 tuổi chiếm 4,5%, tăng 2 lần so với tháng trước.