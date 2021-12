Omicron có nguy cơ gây tái nhiễm gấp 3 lần các biến thể khác

Theo Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi (NICD), dữ liệu do hệ thống y tế thu thập đã cung cấp bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về khả năng xâm nhập miễn dịch của Omicron.

Nhà vi sinh vật học Anne von Gottberg đã nhắc lại điều này trong một cuộc họp báo trực tuyến do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bà cho biết, Nam Phi đang chứng kiến ​​sự gia tăng các trường hợp tái nhiễm Covid-19 do Omicron gây ra.