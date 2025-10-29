Ôm cột điện giữa dòng nước xiết, người đàn ông Đà Nẵng thoát chết ngoạn mục

Tối 28/10, ông Mai Thanh Sang, chủ tịch UBND xã Hà Nha (TP Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi nhưng may mắn được cứu sống.

Khoảng 19h tối cùng ngày, ông Lương Hải (trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha) chèo ghe ra ngoài trại thăm đàn bò thì không may lật ghe, bị nước lũ sông Vu Gia cuốn trôi dưới chân cầu Hà Nha.

Giữa dòng nước chảy xiết, ông kịp ôm chặt một cây cột điện và cố gắng bám trụ để không bị cuốn đi.