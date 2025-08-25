'Ốc đảo trắng' 67m2 đón ánh sáng giữa đô thị chật hẹp

Thay vì tìm cách gây chú ý bằng họa tiết hay vật liệu, kiến trúc sư chọn sự giản lược và cân đối. Mảng đặc – rỗng được tính toán kỹ, tạo nên một mặt tiền liền khối, hiện diện lặng lẽ giữa sự ồn ào của phố thị. Chính sự giản dị này lại trở thành điểm nhấn, khiến ngôi nhà như một ốc đảo bình yên trong bối cảnh đô thị quá tải hình ảnh.

Bài toán đặt ra là phải đưa được ánh sáng và không khí vào bên trong khối nhà này.

Nếu nhiều nhà phố đặt phòng khách làm trung tâm, thì White Oasis lại tái định vị bếp và bàn ăn thành “linh hồn” của công trình. Một khoảng vòm cao xuyên tầng được mở ra, kết hợp bề mặt kính lớn giúp ánh sáng tràn ngập không gian. Tại đây, gia chủ có thể nấu nướng, trò chuyện, cùng nhau tận hưởng nhịp sống thường ngày. Ánh sáng trở thành yếu tố động, tạo nên những vệt bóng thay đổi theo từng giờ, thay cho trang trí cầu kỳ.