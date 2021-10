Ở Việt Nam có loại nông sản gọi là củ nhưng ít ai biết lại mọc dưới nước như lục bình, có thể dùng thổi như sáo

Dân gian có câu: "Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau củ bồ hòn cũng méo". Củ ấu từ đó trở nên quen tai với nhiều người Việt Nam. Thế nhưng, nếu chưa tận mắt thấy thì có thể bạn sẽ có nhiều nhầm lẫn về loại củ tưởng quen này.

Gần đây, trên Tiktok, nhiều khán giả bất ngờ với hình ảnh hái củ ấu trên sông. Cây ấu sống dưới nước như lục bình, ra hoa kết quả, khi chín sẽ tự rụng rồi vùi vào bùn.