Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi sống thế nào trong biệt thự rộng bằng cả công viên?

Hà Phương| 09/09/2025 09:55

Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi, biểu tượng màn ảnh Trung Quốc với biệt danh “Tiên tỷ tỷ”, hiện sở hữu khối tài sản hơn 600 triệu USD và sống một mình trong biệt thự xa hoa rộng 16.700m2. Ở tuổi 38, cô vẫn gây ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc trẻ trung cùng lối sống kín đáo, giản dị.

Lưu Diệc Phi - “Thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ - vẫn là một trong những gương mặt biểu tượng của làng giải trí châu Á. Với khối tài sản ước tính hơn 600 triệu USD, nữ diễn viên hiện sống một mình trong căn biệt thự sang trọng rộng 16.700m2 tại Bắc Kinh. Nhưng điều khiến khán giả ngạc nhiên không chỉ là sự giàu có, mà còn là cách cô lựa chọn một lối sống bình lặng, tránh xa những ồn ào phô trương.

O tuoi 38, luu diec phi song the nao trong biet thu rong bang ca cong vien hinh anh 1

Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững sức hút của một trong những ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Trong buổi họp mặt sinh nhật cùng người hâm mộ tại Tứ Xuyên cuối tháng 8 vừa qua, cô gây chú ý khi chia sẻ mong ước giản đơn: “Tôi hy vọng mọi người luôn vui vẻ, mạnh mẽ và ngày càng tốt hơn”.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi trở thành một “thế lực” cả về diễn xuất lẫn thương mại. Không chỉ nổi tiếng nhờ các tác phẩm như “Thần điêu đại hiệp”, “Tiên kiếm kỳ hiệp” hay “Hoa Mộc Lan” (Disney), cô còn trở lại mạnh mẽ với loạt phim truyền hình gây tiếng vang: “Mộng hoa lục” (2022), “Đi đến nơi có gió” (2023) và “Câu chuyện hoa hồng” (2024). Mỗi dự án đều thu hút hàng triệu lượt theo dõi, trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Theo Sina, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD) cho mỗi hợp đồng quảng cáo, đồng thời là đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton, Bulgari, Tissot, Shiseido… Bên cạnh đó, cô cũng đại diện cho nhiều thương hiệu lớn trong nước như Huawei, Meituan.

O tuoi 38, luu diec phi song the nao trong biet thu rong bang ca cong vien hinh anh 2
O tuoi 38, luu diec phi song the nao trong biet thu rong bang ca cong vien hinh anh 3

Khối tài sản khổng lồ của Lưu Diệc Phi được ước tính vượt 1,23 tỷ nhân dân tệ, đến từ phim ảnh, quảng cáo, sự kiện và đầu tư bất động sản. Ngoài căn biệt thự rộng 16.700m2 với đầy đủ hồ bơi, sân vườn, phòng tập, cô còn sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và bộ sưu tập xe hơi gồm Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Mercedes-Benz Jeep và Rolls-Royce Phantom. 

O tuoi 38, luu diec phi song the nao trong biet thu rong bang ca cong vien hinh anh 4

Dù giàu có, Lưu Diệc Phi không phô trương đời sống xa hoa. Cô vẫn trung thành với chiếc ghế đỏ kỷ niệm từ mẹ, thích mặc đồ bình dân, chia sẻ ảnh du lịch, hậu trường và thú cưng trên mạng xã hội hơn là khoe tài sản. Hiện tại, nữ diễn viên chăm sóc gần 20 chú mèo hoang và thường giúp chúng tìm mái ấm mới.

Từ khi chia tay tài tử Song Seung Heon năm 2017, Lưu Diệc Phi gần như khép kín chuyện tình cảm. Cuộc sống của cô xoay quanh phim trường, hợp đồng thương hiệu và niềm vui giản dị bên thú cưng - khiến khán giả nhìn thấy một hình mẫu khác biệt: vừa xa hoa lộng lẫy, vừa đời thường gần gũi.

Theo vov.vn
https://vov.vn/giai-tri/o-tuoi-38-luu-diec-phi-song-the-nao-trong-biet-thu-rong-bang-ca-cong-vien-post1228632.vov
Copy Link
https://vov.vn/giai-tri/o-tuoi-38-luu-diec-phi-song-the-nao-trong-biet-thu-rong-bang-ca-cong-vien-post1228632.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi sống thế nào trong biệt thự rộng bằng cả công viên?
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO