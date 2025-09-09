Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi sống thế nào trong biệt thự rộng bằng cả công viên?

Lưu Diệc Phi - “Thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ - vẫn là một trong những gương mặt biểu tượng của làng giải trí châu Á. Với khối tài sản ước tính hơn 600 triệu USD, nữ diễn viên hiện sống một mình trong căn biệt thự sang trọng rộng 16.700m2 tại Bắc Kinh. Nhưng điều khiến khán giả ngạc nhiên không chỉ là sự giàu có, mà còn là cách cô lựa chọn một lối sống bình lặng, tránh xa những ồn ào phô trương.

Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững sức hút của một trong những ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Trong buổi họp mặt sinh nhật cùng người hâm mộ tại Tứ Xuyên cuối tháng 8 vừa qua, cô gây chú ý khi chia sẻ mong ước giản đơn: “Tôi hy vọng mọi người luôn vui vẻ, mạnh mẽ và ngày càng tốt hơn”.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi trở thành một “thế lực” cả về diễn xuất lẫn thương mại. Không chỉ nổi tiếng nhờ các tác phẩm như “Thần điêu đại hiệp”, “Tiên kiếm kỳ hiệp” hay “Hoa Mộc Lan” (Disney), cô còn trở lại mạnh mẽ với loạt phim truyền hình gây tiếng vang: “Mộng hoa lục” (2022), “Đi đến nơi có gió” (2023) và “Câu chuyện hoa hồng” (2024). Mỗi dự án đều thu hút hàng triệu lượt theo dõi, trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Theo Sina, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD) cho mỗi hợp đồng quảng cáo, đồng thời là đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton, Bulgari, Tissot, Shiseido… Bên cạnh đó, cô cũng đại diện cho nhiều thương hiệu lớn trong nước như Huawei, Meituan.

Khối tài sản khổng lồ của Lưu Diệc Phi được ước tính vượt 1,23 tỷ nhân dân tệ, đến từ phim ảnh, quảng cáo, sự kiện và đầu tư bất động sản. Ngoài căn biệt thự rộng 16.700m2 với đầy đủ hồ bơi, sân vườn, phòng tập, cô còn sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và bộ sưu tập xe hơi gồm Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Mercedes-Benz Jeep và Rolls-Royce Phantom.

Dù giàu có, Lưu Diệc Phi không phô trương đời sống xa hoa. Cô vẫn trung thành với chiếc ghế đỏ kỷ niệm từ mẹ, thích mặc đồ bình dân, chia sẻ ảnh du lịch, hậu trường và thú cưng trên mạng xã hội hơn là khoe tài sản. Hiện tại, nữ diễn viên chăm sóc gần 20 chú mèo hoang và thường giúp chúng tìm mái ấm mới.

Từ khi chia tay tài tử Song Seung Heon năm 2017, Lưu Diệc Phi gần như khép kín chuyện tình cảm. Cuộc sống của cô xoay quanh phim trường, hợp đồng thương hiệu và niềm vui giản dị bên thú cưng - khiến khán giả nhìn thấy một hình mẫu khác biệt: vừa xa hoa lộng lẫy, vừa đời thường gần gũi.