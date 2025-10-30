Ô tô, xe máy ngổn ngang trong bùn đất sau khi lũ rút ở Huế

Theo báo cáo cập nhật đến ngày 30-10, đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Hiện có 2 người chết (tại Phú Xuân và Thuỷ Xuân), 6 người mất tích (ở các khu vực Thanh Thủy, Kim Trà, Thuận An, Hương Trà, Đan Điền) và 1 người bị thương (tại Hoá Châu).

Về ngập lụt, 32 xã/phường vẫn còn ngập sâu 1-2 m , với hơn 44.507 ngôi nhà bị ngập. Công ty Điện lực đã phải cắt điện 201.100 hộ dân. Sạt lở xảy ra tại 38 điểm, xói lở bờ biển nghiêm trọng ở Thuận An (sâu 50-70 m) và Vinh Lộc (sâu 10-30 m).

Thiệt hại nông nghiệp bao gồm 279 ha rau màu, 255 ha cây ăn quả, 44,6 tấn cá và 5.280 gia cầm bị cuốn trôi.