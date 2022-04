Ô tô trước khi đi xa cần kiểm tra những gì?

Kiểm tra lốp xe

Việc di chuyển trên quãng đường dài, nhất là phải đi trên những con đường gập ghềnh, không bằng phẳng thì lốp xe là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Trước tiên, cần kiểm tra lốp xe có non không, loại bỏ những viên sỏi, đá đang mắc vào rãnh của lốp xe để đề phòng tình trạng xì lốp, nổ lốp. Nếu đi du lịch tại khu vực miền núi, phải leo dốc, đi trên đường đèo quanh co phải kiểm tra cả độ mòn của lốp. Nếu thấy lốp đã hết độ ma sát thì phải thay lốp mới để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong chuyến đi.

Nên mang theo lốp dự phòng và các dụng cụ tháo lắp cơ bản để có thể thay lốp xe trong trường hợp xấu.

Kiểm tra ắc-quy

Thông thường một ắc-quy mới có thể sử dụng từ 2 đến 5 năm. Không có cách nào để biết trước khi nào ắc-quy sẽ hết điện. Hiện tượng có thể là tốc độ của máy chậm đi so với trước. Nếu đã dùng được từ 4 đến 5 năm thì nên thay mới.