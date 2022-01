Ô tô tải tông xe máy, 4 người một gia đình ở Thanh Hóa tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30’ ngày 12/1 tại Km3+ 500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, Nghi Sơn xảy ra vụtai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 36H - 013.34 do anh Lê Hữu An (trú tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn) điều khiển đâm vào xe máy BKS: 36U2 - 0531 do anh Nguyễn Trọng Thu (SN 1977) điều khiển.

Lúc này trên xe anh Thu đang chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1980), con gái là Nguyễn Thị Nga (SN 2012) và con trai là Nguyễn Trọng Nguyên (SN 2013) đều trú tại tổ dân phố Liên Sơn, Hải Thượng.