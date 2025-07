Ô tô sử dụng xăng E10 có bị giảm hiệu suất và tốn nhiên liệu hơn loại xăng khác?

Theo đó, nhóm đã nghiên cứu trên dòng xe Toyota Corolla Cross đời mới (2023) gồm cả bản thuần xăng (V) và bản sử dụng động cơ hybrid (HEV) tại nhiều loại đường khác nhau như đô thị, đường trường, đường cao tốc vào các cung giờ cao điểm và thấp điểm, cho thấy nhiều kết quả rất đáng quan tâm.

Bảng kết quả đo kiểm khí thải theo nghiên cứu của ĐH Bách Khoa.

Về khí thải, nhóm nghiên cứu tiến hành đo kiểm lượng khí thải và tập trung vào 2 loại khí gây hại cho con người cũng như môi trường nhất, đó là hydro carbon (HC) và carbon monoxit (CO). Kết quả cho thấy, xăng E5 và E10 đều có lượng khí thải HC ít hơn từ 7-16%, còn lượng khí CO ít hơn 9-15% so với xăng A95 thông thường.

Nếu so sánh riêng hai loại xăng sinh học là E5 và E10, nghiên cứu trên dòng xe Toyota Corolla Cross V (thuần xăng) cho thấy, xăng E10 giảm được 9% lượng HC và giảm 5,5% khí CO so với xăng E5. Tuy nhiên với xe hybrid (bản HEV), xăng E10 vẫn thải ra lượng HC nhiều hơn 11,5%, nhưng vẫn giảm 4,5% lượng khí CO phát thải ra môi trường so với xăng E5.

Xăng E10 có làm giảm hiệu suất động cơ và tốn xăng hơn?

Việc sử dụng các loại xăng sinh học nhằm giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường đã được nhiều quốc gia trên thế giới nghiên cứu và áp dụng. Đây là giải pháp nhiên liệu sạch, thân thiện hơn với sức khỏe cộng đồng và góp phần giảm hiệu ứng nhà kính.